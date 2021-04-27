Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
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Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu

Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanlarda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam edecek olan tam kapanma nedeniyle yoğunluk yaşandı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı vaka oranı haritasına göre 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Gaziantep'teki çarşı ve meydanlarda, Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam edecek olan tam kapanma nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 'vaka oranı' haritasına göre, kırmızı kategorideki 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan kentte, ülke genelinde başlayacak olan tam kapanma öncesi alışverişe çıkanlar, cadde ve çarşılarda yoğunluk oluşturdu. Kalabalık nedeniyle polis ve zabıta ekipleri, denetimlerini artırdı. Çarşıların bulunduğu Gaziler Caddesi'nde alışveriş yapanların çoğunlukla sosyal mesafe kuralına uymadığı, zaman zaman maskelerini de çene altına indirdiği gözlendi. İnsan yoğunluğu nedeniyle çarşı girişinde polis ekipleri, uyarıda bulunarak, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.


Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu
Gaziantep'teki çarşılarda 'tam kapanma' yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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