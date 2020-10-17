Gaziantep'teki camilerden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'teki camilerden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında

17.10.2020 10:37 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:40
Gaziantep'teki camilerden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 camide gerçekleşen hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki 2 camide gerçekleşen hırsızlıklar, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince Kayaönü Mahallesi'ndeki bir camide 22 musluğu ve Selimiye Mahallesi'ndeki başka camiden de 2 güvenlik kamerasının çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırma ve incelemenin ardından hırsızlığı gerçekleştirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Bu arada, camilerde yaşanan hırsızlık anları da güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, camiye gelen kişinin su vanasının bulunduğu kutunun kilidini kırması ve güvenlik kameralarının çalınması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Süleyman Soylu Vladimir Putin Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Yasmin Erbil Erdem Tepegöz
Spor Samatta Fatih Terim Metin Oktay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Füze Türk Adana Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'teki camilerden hırsızlık yapan zanlı güvenlik kamerasında - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 10:43:43. #1.14#
title