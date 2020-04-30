Gaziantep'teki boş otelde yangın çıktı Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelde yangın çıktı.

Gaziantep'te bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelde yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı'nda bulunan ve bir süredir kullanılmayan 11 katlı otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale çalışmalarını sürdürüyor.

Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Kaynak: AA