Gaziantep'teki bir evde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir eve düzenlenen operasyonda 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4,5 kilo Sentetik Uyuşturucu, 4,5 kilo uyuşturucu çoğaltılmasında kullanılan madde ve 1,2 kilo aseton ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

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