Gaziantep'teki bir evde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'teki bir evde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'teki bir evde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'teki bir eve düzenlenen operasyonda 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir eve düzenlenen operasyonda 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4,5 kilo Sentetik Uyuşturucu, 4,5 kilo uyuşturucu çoğaltılmasında kullanılan madde ve 1,2 kilo aseton ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title