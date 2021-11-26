Gaziantep'teki bir evde 4,5 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Gaziantep'teki bir eve düzenlenen operasyonda 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki bir eve düzenlenen operasyonda 4,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesindeki bir evde uyuşturucu imalatı yapıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4,5 kilo Sentetik Uyuşturucu, 4,5 kilo uyuşturucu çoğaltılmasında kullanılan madde ve 1,2 kilo aseton ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri