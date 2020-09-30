Gaziantep'teki bir araçta bulunan maymun koruma altına alındı

Gaziantep'te bir otomobilde bulunan maymun, koruma altına alındı.

Gaziantep'te bir otomobilde bulunan maymun, koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, durumundan şüphelenilen bir araç, merkez Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta yapılan aramada, gümrükten izinsiz geçirildiği tespit edilen "Rhesus" cinsi maymun ele geçirildi.

Araçtaki kişi hakkında, 5607 sayılı Kaçakçıklıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

Maymun ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar