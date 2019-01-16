Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga
Gaziantep'te 2 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Gaziantep'te 2 gün önce bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çıksorut Mahallesi'nde 14 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada Kadir Çanka'nın (20) hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlattı.
Ekipler, cinayette karıştıkları iddiasıyla E.Ç. ve İ.Ç'yi olayın gerçekleştiği sokakta gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Çıksorut Mahallesi'nde 14 Ocak'ta çıkan bıçaklı kavgada, Kadir Çanka hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA