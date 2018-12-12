Gaziantep'teki Bıçaklı Kavga

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde komşu 2 esnaf arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 çocuğun ölümüne neden olduğu, babasıyla ikiz kardeşiniyse yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mehmet Yılmaz'ın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.



İslahiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, temmuz ayında Ahmet Çiğit (45) ile ikiz oğullarından Batıkan'ı (16) yaraladığı, Doğukan'ı (16) ise öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Mehmet Yılmaz (40), Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Yılmaz, ifadesinde, "Yaralama, ya da öldürme kastım yoktu. Kendimi ve çocuğumu korudum. Böyle olmasını istemezdim." dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.



Temmuz ayında, Fevzipaşa Mahallesi'nde çaycılık yapan Ahmet Çiğit (45) ile ciğercilik yapan komşusu Mehmet Yılmaz arasında çıkan tartışma sonucu Mehmet Yılmaz, iş yerinden aldığı bıçakla Çiğit ile ikiz oğulları Doğukan (16) ve Batıkan'ı (16) bıçakla yaralamış, tedavi altına alınan Doğukan Çiğit, İslahiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.