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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında

AA, Mehmet Akif Parlak - Güncel
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Gaziantep'teki bazı trafik kazaları güvenlik kamerasında

Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te meydana gelen bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından farklı tarihlerde kaydedilen trafik kazaları yer aldı.

Kazalara ilişkin görüntülerin sonunda, "Trafik kuralları hayati önem taşıyor. Trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyalım." mesajı paylaşıldı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

Trafik Kazaları, Gaziantep, Güncel, Haberler

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