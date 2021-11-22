Gaziantep'teki asayiş uygulamalarında çok sayıda tabanca ve tüfek ele geçirildi

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te, son bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamalarından çok sayıda av tüfeği, tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Yapılan uygulama sonucunda yakalanan 166 şüpheli şahıstan 32'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım 2021 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında kentte meydana gelen asayiş olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan uygulama kapsamında 22 adet ruhsatsız tabanca, 16 adet ruhsatsız av tüfeği ve 13 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Uygulama sonucunda 106 faili meçhul hırsızlık olayı da aydınlatıldı.

32 şüpheli şahıs yakalandı

Bir hafta içerisinde meydana gelen asayiş olayları ile ilgili olarak 166 şüpheli şahıs yakalandı. Kimlikleri tespit edilerek yakalanan 166 şüpheliden, 32'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 134 şüpheli ise serbest bırakıldı. - GAZİANTEP