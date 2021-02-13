Gaziantep'teki Ardıl Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisini sevindirdi
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Gaziantep'teki Ardıl Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisini sevindirdi

13.02.2021 15:49 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:52
Gaziantep'teki Ardıl Barajı'nda yükselen su seviyesi bölge çiftçisini sevindirdi

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'ndaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Gaziantep'in Araban ilçesindeki Ardıl Barajı'ndaki su seviyesi son yağışlarla yükseldi.

Kent ve ilçede etkili olan yağışlarla Ardıl Barajı'nda gözlemlenen su seviyesindeki yükseliş, ilçede tarımla uğraşan çiftçileri sevindirdi.

Barajdaki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan İlçe Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, kışın beklenen yağışların ocak ayının ilk haftasına kadar yaşanmamasının kendilerine kuraklık endişesi yaşattığını söyledi.

Son zamanlarda etkili olan yağışlarla kuraklık endişelerinin son bulduğunu ifade eden Altun, "Barajı çevreleyen yüksek dağlarda aralıklarla devam eden kar ve sağanak bizi mutlu etti. Yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle su ile dolan Ardıl Barajı'nın suyu ile Araban Ovası'ndaki yaklaşık 26 bin dönümlük tarım arazisi suya doyacak. Sulu tarım yapan çiftçilerin yüzü Ardıl Barajı'nın dolmasıyla güldü." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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