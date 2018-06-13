- Gaziantep'teki 39 amatör spor kulübüne 232 bin TL destek

GAZİANTEP - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Gaziantep'te faaliyet gösteren 39 amatör spor kulübüne toplam 232 bin TL'lik nakdi yardım teslim töreni düzenlendi.

Bakanlık nezdinde Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dağıtımı yapılacak olan yardımlar amatör spor faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve kulüplere destek olma amacı taşıyor.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde yapılan yardım çeki teslim törenine Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Abdülkadir Gözegir katıldı.

Demir: "Amatör kulüplerin desteklenmesine önem veriyoruz"

39 amatör spor kulübüne yapılan yardımların kulüplerin hesaplarına aktarılacağını söyleyen Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, "Amatör spor kulüpleri halkımızın ve gençliğimizin spor yapmasına, onlara sağlıklı yaşam biçimi sunmasına yardımcı oluyor. Bu kulüpler aynı zamanda uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek sporcuları yetiştiriyorlar. Bu sebeple Gençlik ve Spor Bakanlığımız da amatör spor kulüplerimizin desteklenmesine çok büyük önem veriyor. Bugüne kadar verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecek. Şu anda ise Gaziantep olarak 39 kulübümüze dağıtılmak üzere toplam 232 bin TL nakdi yardım bedeli Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından gönderildi. Biz de Kulüplerimizin hesaplarına belirtilen miktarlardaki ödemeleri gerçekleştireceğiz. Bu miktarların belirlenmesindeki en önemli durum ise kulübün aktifliği, lisanslı sporcu sayısı, başarıları ve faaliyet sayıları olmuştur. Kulüplerimizin ihtiyaçlarını biraz olsun giderebileceği bu miktarların güle güle kullanılmasını temenni ediyorum" dedi.

Gözegir'den teşekkür

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Gaziantep Şube Başkanı Abdülkadir Gözegir ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın nakdi yardımına ön ayak olarak gerekli işlemleri takip eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'e teşekkür etti. Gözegir, "Bakanlığımızın amatör spor kulüplerine yapmış olduğu bu destek için öncelikle teşekkür ediyorum. Sayın müdürüme de çok teşekkür ediyorum bizler için çalıştı, mücadele etti. Tüm branşlarda yer alan bu kulüplerimizi önemsiyoruz. İlk etaptaki bu 39 kulübümüze destek olarak yardımda bulunmayı önemsiyoruz" diye konuştu.

Gözegir, desteklerin karşılığını her zaman bulacağını ve başarıların da geleceğini ifade etti.