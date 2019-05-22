Gaziantep'teki 2 Bin 800 Yetim ve Öksüzün Dilekleri Kabul Oluyor

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan "Bir çocuk Bir dilek" kampanyası kapsamında belirlenen 2 bin 800 yetim ve öksüz çocuğa mektup yazılarak, dilekleri soruldu. Bu çocukların dilekleri hayır severler tarafından gerçekleştiriliyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Valiliğin öncülüğünde başlatılan "Bir Çocuk Bir Dilek" kampanyası kapsamında hayırseverlerle bir araya geldi. Vali Gül, burada hayırseverlere seslenerek, kampanya hakkında bilgi verdi. Şehitkamil Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve çok sayıda hayırseverin katıldığı projeyi anlatan Vali Gül, yetimlerin en mahsun olduğu dönemlerin bayramlar olduğunu vurgulayarak, "Anne ve babalar bayramlarda kendi evlatlarını mutlu etmek için evlatlarının istediklerini yapmaya en az bir taleplerini karşılamaya çalışırlar. Bizler de istedik ki yetimlerin babası devlet olsun, yetimlerin sahibi şehir olsun. Çocuklarımıza mektup yazarak onların yetimliklerini hissettirmeden sadece çocuk olduklarını vurgulayan bir mektup yazdık. Onlardan 3 dileklerini iletmelerini istedik. Bu üç dilekten bir tanesini gerek kamu imkanları gerek hayırseverlerin desteği ile bizler karşılamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Birbirinden ilginç istekler

Titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde 2 bin 800 aileye ulaştıklarını bildiren Vali Gül, istekler arasından en masum ve en makulünden, en abartılısına kadar çok ilginç taleplerin de bulunduğunu kaydetti. Vali Gül, "İsteğimiz herkesin bu iyilik hareketinin ucundan tutabilmesi. İsteklerde gezi talep edenden, oyuncak isteyene, reklamda gördüğü yatağı dilek olarak belirten, ekonomik sıkıntıları nedeniyle okumasına yardımcı olunmasını isteyene kadar çeşitli istekler mevcut" ifadelerini kullandı.

Hayırveserlere çağrı

Yetim ve öksüz çocuklarının masum isteklerinin gerçekleşmesi için hayırveserlere çağrıda bulunan Vali Gül, "Gaziantep'te hiçbir hayırsever bu işin içinde olmasa bile biz kamu imkanları ile de olsa bu yetimlerin ve öksüzlerin dileklerin iyerine getireceğiz. Ama birlikte yapmak, birlikte sahiplenmek, şehrin kendi yetimlerine sahip çıkması daha kıymetli" diye konuştu.

Vali Gül, yardım etmek isteyen hayırseverlerin Gaziantep Valiliği resmi web sitesi (www.gaziantep.gov.tr) ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan listelere ulaşarak bayramda yetim ve öksüz çocuklarının mutluluklarına ortak olabileceğini sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA