Gaziantep'teki 19 bin 253 iş yerine elektrikte indirim anlaşması
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Gaziantep'teki 19 bin 253 iş yerine elektrikte indirim anlaşması

Gaziantep'teki 19 bin 253 iş yerine elektrikte indirim anlaşması
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sepaş Enerji, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile imzalanan protokol kapsamında, 2021'in sonuna kadar kentteki 19 bin 253 oda üyesine yüzde 15'e varan indirimli elektrik tarifesi uygulanacağını duyurdu.

Sepaş Enerji, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ile imzalanan protokol kapsamında, 2021'in sonuna kadar kentteki 19 bin 253 oda üyesine yüzde 15'e varan indirimli elektrik tarifesi uygulanacağını duyurdu.

GTO Genel Sekreter Yardımcısı Gülbin Çalışkantürk ve Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik'in imzaladığı protokolün, nisan ayı elektrik tüketimlerini de kapsayacağı kaydedildi. Yıl sonuna kadar geçerli olacak anlaşma sayesinde, oda üyesi 19 bin 253 işletmecinin, tüketim profillerine göre yüzde 15'e kadar indirimli elektrikten faydalanabileceği bildirildi.

"ÜRETİCİLERE VE İHRACATÇILARA SEPAŞ ENERJİ DESTEĞİ"

Sanayici ve işletmecilere desteğin süreceğini belirten Mekik, "Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden Gaziantep'e elektrikte indirim desteği sunmaktan çok mutluyuz. Pandemi boyunca ağırlaşan ekonomik koşullara karşı üreticilerimize ve ihracatçılarımıza katkı sağlayabilmek Sepaş Enerji'nin önceliği. GTO ile imzaladığımız protokolün Gaziantep'e ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyor, iş birlikleri dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Rekabetçi, beklentilere uygun ve şeffaflıkla çalışılmış avantajlı tekliflerimizle ülkemizin her noktasındaki işletmeci ve sanayicilere destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.


Gaziantep'teki 19 bin 253 iş yerine elektrikte indirim anlaşması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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