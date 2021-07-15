Gaziantep'teki "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi
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Gaziantep'teki "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"ne ziyaretçi ilgisi

Gaziantep'teki '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Kültür Sanat

Gaziantep'teki "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nde gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Gaziantep'teki "15 Temmuz Demokrasi Müzesi"nde gün boyu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Şehitkamil ilçesi İstasyon Parkı'nda bulunan müzede 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde yaşananlar kronolojik olarak anlatılıyor.

Müzede, TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "FaceTime" konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses yerleştirmesi yer alıyor.

Gece yarısından sonra şiddetlenen direniş ve çatışmalar müzede önemli bir yer tutarken, bir başka bölümde ise ziyaretçiler, sanal gerçeklik teknolojisinin yardımıyla TRT'ye yapılan baskın ve korsan bildiri okutulması sırasında yaşananlara tanıklık etme imkanı buluyor.

AA muhabirlerinin o gece çektiği fotoğrafların da sergilendiği müzeyi bugün yaklaşık bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

Ziyaretçilerden Emre Haskaya, AA muhabirine, ilk defa müzeyi gezdiğini ve çok etkilendiğini söyledi.

15 Temmuz günü olduğu için özellikle ziyaret etmek istediğini belirten Haskaya, "Tek geldim ama inşallah en kısa zamanda ailemle geleceğim. İnsan müzeden çıktıktan sonra resmen o geceyi yaşamış oluyor. Çok etkilendim." dedi.

Gaziantep'teki '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Gaziantep'teki '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Gaziantep'teki '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi
Gaziantep'teki '15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne ziyaretçi ilgisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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