Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

16.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:20
Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı

'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen zanlılar, evlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA
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