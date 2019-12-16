Gaziantep'te zorla uyuşturucu kullandırıp gasp yapan 2 şüpheli yakalandı

16.12.2019 09:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 09:20

Gaziantep'te bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği idia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Boyno Mahallesi'nde bir kişiye zorla uyuşturucu kullandırıp parasını gasbettiği ileri sürülen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda kimlikleri belirlenen zanlılar, evlerinde gözaltına alındı.

Zanlılardan birinin evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA