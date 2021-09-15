Gaziantep'te ziynet eşyası ve döviz çalan şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te ziynet eşyası ve döviz çalan şüpheli yakalandı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
Gaziantep'te ziynet eşyası ve döviz çalan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te çalınan 390 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve döviz bulunarak sahibine teslim edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalınan 390 bin lira değerindeki ziynet eşyası ve döviz bulunarak sahibine teslim edildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), merkez Şehitkamil ilçesi bağlı kırsal Karahöyük Mahallesi'nde toplam değeri 390 lira olan ziynet eşyası, döviz ve Türk lirasının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmanın ardından olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada ele geçirilen ziynet eşyaları ve para, sahibine teslim edildi.

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
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