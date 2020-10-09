Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
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Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe

09.10.2020 08:56 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:00
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe

GAZİANTEP'te dünyada tek olan plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoların bulunduğu 'Gramofhan Kafe' gelen ziyaretçileri geçmişe götürüyor.

GAZİANTEP'te dünyada tek olan plak, gramofon, fonograf, pikap ve radyoların bulunduğu 'Gramofhan Kafe' gelen ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Müzeyi andıran kafeye gelenler 180 yıllık gramofonu yakından görme ve dinleme imkanına sahip oluyor. Uzun yıllar biriktirdiği materyalleri kafesinde sergileyen Mehmet Özcan, kuşaklar arasında bağ kurmayı amaçladığını söyledi. 

Yıllar önce biriktirmeye başladığı birçok müzik aletini kafesinde sergileyen Mehmet Özcan, gelen ziyaretleri geçmişe götürüyor. Duvarları film afişleriyle süslenen, 1800 ve 1900'lü yıllardan kalma gramofonlar ile geçmişte yolculuğa çıkaran mekanı gezenler, binlerce liralık fincanlarda kahvelerini içerken satışa sunulan plaklardan da alabiliyor. 

'HEM KAFE HEM MAĞAZA HİZMETİ VERİYORUZ'Kafe sahibi Mehmet Özcan, yıllar önce kullanılan müzik aletlerinin gelenler tarafından merakla incelendiğini belirterek, "Burada hem kafe hem de mağaza hizmeti veriyoruz. Mekanımızda yüzlerce gramofon, plak, radyo, pikap 1800'lü yılların ortasından başlayıp günümüze kadar gelen tüm müzik aletleri yer almaktadır. Müzik aletleri, 1800'lü yılların ortasında laterna isimli cihazlar ile başlayıp o yılların sonuna doğru fonograf ile ilerliyor. Daha sonra 1900'lü yılların başında bu aletler yerini gramofona bırakıyor. Gramofonun ardından pikap daha sonra makaralı teyp, daha sonra kasetçalar, ardından cd çalar ile günümüze kadar geliyor. Bizim mağazamızda bunların tamamı yer almaktadır. Aranılan tüm sanatçıların plaklarını burada bulabilirsiniz. Tüm ürünlerimiz koleksiyon ürünü olduğu için üzerinde bir çizik dahi bulamazsınız" dedi.'ANALOG SESLERİ KALBİNİZLE, YÜREĞİNİZLE DİNLİYORSUNUZ'Gelen ziyaretçilerin geçmişe yolculuk ettiklerini ifade eden Özcan, "Biz olmayan bir şeyi yaptığımız için insanlar bize burada ne yaptığımızı soruyor. Biz de onlara esprili bir şekilde duygu satıyoruz diyoruz. Gelen ziyaretçilerimizi geçmişe götürüp onların geçmişini, bir kuşak öncesini hatırlamasını sağlıyoruz. Gramofonlardaki analog ses günümüz dijital seslerde bulunmayan bir ses ve müziğin en kaliteli şeklidir. Şu anki sesleri kulağınızla dinliyorsunuz, fakat analog sesleri kalbinizle, yüreğinizle dinliyorsunuz" diye konuştu.

Kafeyi dolaşmaya gelenler de müziğin bir anlamda tarihine yolculuk yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti. 

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Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe
Gaziantep'te ziyaretçilerini geçmişe götüren kafe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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