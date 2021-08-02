Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
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Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ergin Bilgin'in kullandığı 46 LC 069 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen Mehmet Yılmaz yönetimindeki 27 YC 393 plakalı hafif ticari araca ve Abdullah Korkut idaresindeki 27 SEC 243 plakalı otomobile çarptı.Çarpmanın etkisiyle 27 YC 393 plakalı otomobil takla atarak refüje savruldu. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 


Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş

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