Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
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Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı

15.03.2021 12:12 | Son Güncelleme: 15.03.2021 12:16
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı

GAZİANTEP'te 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Arıza yaptığı için sürücüsünün yol kenarına park ettiği 27 ADV 47 plakalı otomobile, 27 DN 538 ve 27 AT 701 plakalı otomobiller çarptı. Arkadan gelen Ercan Çil yönetimindeki 27 YD 949 plakalı TIR da kazaya karıştı. Kazada, otomobillerdeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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