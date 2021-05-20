Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
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Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... GAZİANTEP'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Kadir Dal (64) ve Soner Sarpkaya (10) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

GAZİANTEP'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Kadir Dal (64) ve Soner Sarpkaya (10) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Gaziantep-Nurdağı yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Erkan Dal yönetimindeki 27 AHU 015 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Kaya yönetimindeki 63 ABB 428 plakalı araca çarptıktan sonra İsmail Kaya'nın kullandığı 51 NA 655 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde farklı araçlarda bulunan Soner Sarpkaya ve Kadir Dal'ın öldüğü belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kentteki hastanelere götürüldü. Hayatını kaybeden 1'i çocuk 2 kişinin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI
Son dakika haberi: GAZİANTEP'TE ZİNCİRLEME KAZA 2 ÖLÜ, 8 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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