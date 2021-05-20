Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te 3 aracın karıştığı zincirlime trafik kazasında ilk belirlemelere 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep-Nurdağı karayolu 40. kilometresinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi yönlendirilirken, ilk belirlemelere 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Said Vakkas Yağcı - Ahmet Demir/İHA)

Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Gaziantep'te zincirleme kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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