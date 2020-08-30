Gaziantep'te zincirleme kaza: 1 ölü, 9 yaralı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirlemeli kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi de yaralandı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirlemeli kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü çocuk 9 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı- Gaziantep yolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. S.A. (38) yönetimindeki 42 AGM 147 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, park halindeki 27 AEP 771 plakalı hafif ticari araç ile Ş.M.'nin (30) kullandığı 80 ABY 336 plakalı oto kurtarıcıya çarptı. Kazada otomobil ve kurtarıcının sürücüleri ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde, Suriye uyruklu Mayada Hamıdı'nın (55) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücüler ile Z.A. (39), Z.N.A. (9), F.S.A. (3), A.H. (32), M.H. (5), M.H. (14) ve A.H. (21), ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan ve sağlık durumları ağır olan 5 yaralı, Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA