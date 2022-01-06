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Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi

Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatları konusunda denetim yaptı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde bulunan zincir marketlerde raf etiket fiyatı ve kasa fiyatları konusunda denetim yaptı.

Ürün fiyatlarında vatandaşları yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, şehir genelinde zincir marketlerde denetimlere çıktı. Toplamda 30 yaya ve motorize ekiple yapılan denetimlerde 233 işletme denetlendi. Ürün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında yapılan denetimlerde etiket fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan, tüketiciyi yanıltmaya yönelik etiketlerle faaliyet gösteren işletmelere idari yaptırım uygulandı. Olumsuzluk tespit edilen 90 iş yerinde ekiplerce işlem yapılarak tutanak tutuldu, idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri ayrıca halk sağlığını tehdit eden son kullanma tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek, el koydu imhaya gönderdi. - GAZİANTEP

Gaziantep'te zincir marketlere fiyat denetimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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