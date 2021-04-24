Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle bakkal ve fırınların veresiye defterindeki borçlar ödeniyor
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Gaziantep'te "Zimem Defteri" projesiyle bakkal ve fırınların veresiye defterindeki borçlar ödeniyor

Gaziantep'te 'Zimem Defteri' projesiyle bakkal ve fırınların veresiye defterindeki borçlar ödeniyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla bu sene de ödenmeye başlandı.

Gaziantep Valiliğince geçen yıl hayata geçirilen "Zimem Defteri" projesiyle dezavantajlı mahallelerde bakkal ve fırınlardaki borçlar, hayırseverlerin bağışlarıyla bu sene de ödenmeye başlandı.

Vali Davut Gül, Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir bakkalın veresiye defterindeki borçların kapatılması işlemine katıldı.

Burada açıklama yapan Gül, projenin geçen yıl hayata geçirildiğini söyledi.

Bunun Osmanlı'dan bugüne kadar gelen bir sosyal destek projesi olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Toplamda 81 mahallede çalışmamız var. Hedefimiz seçtiğimiz 400 bakkal ve 120 pide fırınının veresiye defterini satın almaktır. Bugün itibarıyla başladık ve ilk bakkalımıza girdik. Burada yaklaşık 8 bin lira borç vardı ve tamamını kapattık. Bakkalın camına afişimizi astık. Bakkal ve fırınları dezavantajlı mahallelerden seçiyoruz. Alışveriş yapanların borcunu ödüyoruz, mahallede bakkalların yaşamasını istiyoruz."

Gül, hayırseverleri projeye destek olmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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