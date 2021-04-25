Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
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Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi

Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ - Haberler | Güncel

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara destek amacıyla düzenledikleri 'zimem defteri' projesi kapsamında 29 bin 500 vatandaşın 5 milyon 200 bin TL borcunun kapatıldığını söyledi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, ramazan ayındaki yardımların yerine ulaştırılması ve koronavirüs salgını nedeni ile ekonomik sıkıntı yaşayanlara destek amacıyla düzenledikleri 'zimem defteri' projesi kapsamında 29 bin 500 vatandaşın 5 milyon 200 bin TL borcunun kapatıldığını söyledi.

Gaziantep Valiliği tarafından başlatılan 'zimem defteri' projesi kapsamında merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerindeki 81 mahalledeki 400 bakkal ve 120 fırın, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ziyaret edildi. Ekipler tarafından, vatandaşların borçlarının yazıldığı 735 veresiye defteri tutanakla alınarak, ödemesi yapıldı. Ödeme yapılan esnaf ise iş yeri camlarına borçların ödendiğine dair afişler asarak defterlerini yetkililere teslim etti.

Proje ile ilgili  toplantı düzenleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, kent merkezindeki bakkal ve fırınlardan toplanan 735 veresiye defteri karşılığında esnafa 5 milyon 200 bin TL ödendiğini söyledi. Vali Gül, bu vesile ile 29 bin 500 vatandaşın borçlarının ödenmiş olduğunu belirterek  şöyle dedi: "Ekiplerimiz eş zamanlı olarak dün bakkallara ve fırınlara giderek borç defterlerini satın aldı. Ekiplerimiz giderek esnaflardan defterleri aldılar. Hayırseverlerimizin bazıları da bu defterlerin alım sürecine şahitlik ettiler. Toplamda 400 bakkal 120 de pide fırını olmak üzere toplamda 520 işletmedeki defterler satın alındı. Bu işletmelerdeki defterlerin sayısı ise 735 tane. Bir işletmede birden fazla da defter olduğu için daha fazla da defter satın aldık. Yaklaşık olarak 29 bin 500 ailenin borcu ödendi. Toplamda da 5 milyon 200 bin lira bütçe ile bu borçlar kapanmış oldu. Tüm hayırseverlerimize bu geleneği yaşattıkları ve ihtiyaç sahiplerinin dertleriyle dertlendikleri için teşekkür ediyoruz.  Biz bütün bakkalların bütün defterlerini satın almadık. Satın aldığımız defterler burada eğer bakkalın camında bizim afişimiz varsa buradaki borç ödenmiştir. Afişimiz yoksa ödenmemiştir. İlerleyen dönemde hayırseverlerimizin talebi ile bu çalışmalar devam ettirilebilir. Bayrama kadar bu işletmelerde afişlerimiz asılı kalacak."

Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi
Gaziantep'te, 'zimem defteri' geleneğiyle 29 bin 500 ailenin borcu ödendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ

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