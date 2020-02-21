Gaziantep'te zift yüklü tankerle tır çarpıştı: 2 yaralı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zift yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde zift yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Celal A. idaresindeki 73 SC 047 plakalı tır Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Atatürk Viyadüğü'nde Emin C. yönetimindeki 34 AC 8659 plakalı zift yüklü tankerle çarpıştı.
Kazada hafif yaralanan sürücüler 112 sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi.
Tankerden saçılan asfalta saçılan sıcak zift nedeniyle ulaşım bir süre aksadı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı itfaiye ekiplerinin temizlik çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açıldı.