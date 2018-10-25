Gaziantep'te Zeytinde Tahmini Rekolte 70 Bin Ton

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinatörlüğünde oluşturulan, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyetinin tahmin raporuna göre, Gaziantep'te bu yıl toplam zeytin rekoltesinin 70 bin ton seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi.

Antepfıstığının ana vatanı ve gen merkezi Gaziantep'in, son yıllarda zeytin yetiştiriciliğinde önemli mesafeler kaydettiğini kaydeden GTB Başkanı Mehmet Akıncı, "Zeytin bölgemizde Antepfıstığından sonra en fazla yetiştirilen ikinci tarımsal ürün olarak ön plana çıkmakta. Ağaç varlığı ve rekolte bakımından her yıl düzenli olarak bir artış gerçekleştiği gözlemlenmekte. Bu durumu en verimli şekilde değerlendirerek, üretimi daha da üst noktalarına taşımamız gerekiyor" dedi.

Zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönelik Gaziantep'te, sektör paydaşlarıyla zeytinyağı tadım eğitimlerinden, çiftçilerin üretim sahalarında bilinçlendirilmesine kadar çeşitli konularda aktiviteler düzenlediklerini belirten Akıncı, zeytinin kentin bir marka değeri olarak ekonomiye kazandırılmasında üreticiden, işletmeciye kadar birçok kesime önemli görevler düştüğünü söyledi.

Zeytinin ilk hasadından, işlenip sofraya gelene kadar geçen sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Akıncı, "Yüksek kaliteli ürünlerle iç ve dış pazarlarda daha etkin yer almak için, teknolojik gereksinimlerimizi tam olarak yerine getirip, pazarların talepleri doğrultusunda AR-GE faaliyetleri yürütmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep tahimini zeytin rekoltesi 70 bin ton

Gaziantep Ticaret Borsasının bölgedeki saha çalışmalarına destek verdiği, Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin 2018-2019 sezonu tahmin raporu hakkında da açıklamalarda bulunan GTB Başkanı Akıncı, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan tahmin raporuna göre, ülkemizdeki dane zeytin üretiminin yaklaşık 1 milyon 500 bin ton olarak gerçekleşmesi beklenmekte. Bu üretimin 423 bin tonluk kısmının sofralık, 1 milyon 76 bin 823 tonunun ise zeytinyağı üretiminde değerlendirilmesi ön görülmekte. Geçen yıla oranla ülke genelinde zeytin rekoltesinde bir düşüş yaşanmasına rağmen, Gaziantep için yapılan tahminler üretimde geçen yıla oranla artışı işaret ediyor" ifadelerini kullandı.

Gaziantep ile ilgili hazırlanan zeytin üretimi tahmin raporunun Oğuzeli, Nizip ve Şahinbey ilçelerinde sofralık zeytin ve zeytinyağı işletmecileri, prina sanayicileri ile üreticilerle yapılan görüşmelere ve zeytin bahçelerindeki gözlemlere dayandırılarak açıklandığını kaydeden Akıncı, "Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti'nin tahminlere göre, şehrimizde 2018 yılı itibariyle toplam 8 milyon 929 bin adet meyve veren, 850 bin adet meyve vermeyen ağaç mevcut olduğu, ağaç başına ortalama 7,8 kilogram zeytin verimi ile 70 bin ton zeytin tanesi elde edilmesi bekleniyor. Ayrıca bu sene elde edilecek rekoltenin yaklaşık 6 bin 500 bin tonunun sofralığa, 63 bin 500 tonunun ise yağlığa ayrılarak bundan da ortalama 11 bin 500 ton zeytinyağı elde edilmesi tahmin ediliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP