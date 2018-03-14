Gaziantep'te "Zeytin Dalı Bisiklet Turu" Düzenlenecek

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, 18 Mart Çanakkale ve Afrin Şehitlerini Anma amacıyla "Zeytin Dalı Bisiklet Turu" düzenleyecek.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart 2018 Pazar günü yapılması planlanan "Zeytin Dalı Bisiklet Turu" 09.30'da Demokrasi Meydan'ından başlayıp Şahinbey Anıtı'nda son bulacak.

Yaklaşık 25 kilometre yol kat edilecek bu tura bisikletleriyle tüm Gaziantepliler katılabilecek. Şahinbey Anıtı'nda ise düzenlenecek törenle şehitler anılacak.

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Gazianteplileri şehitler anısına "Zeytin Dalı Bisiklet Turu"na katılmaya davet etti.