Gaziantep'te zeytin ağaçlarına soğuktan çuvallı koruma

09.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:40

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesi üzerine park ve bahçelerdeki zeytin ağaçlarını çuvallarla korumak için çalışma başlattı.

Bölgede yoğun olarak yetiştirilen zeytin ağaçlarına peyzaj çalışmalarında da yer veren İslahiye Belediyesi, son günlerde hava sıcaklıklarının sıfırın altında 8 dereceye kadar düşmesinin ardından harekete geçti.

Bu kapsamda İslahiye-Hassa kara yolunun yanı sıra park ve bahçelerdeki yüzlerce zeytin ağacını soğuktan korumak için üzerine çuval geçiren ekipler, böylelikle ağaçların soğuktan daha az etkileneceğini kaydetti.

Öte yandan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere don olaylarına karşı da uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA