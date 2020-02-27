Gaziantep'te "Zeka Gücü Sınıfı" açıldı

27.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 27.02.2020 14:52

Gaziantep'te, Turkcell ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde "Zeka Gücü Sınıfı" açıldı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Nuray Tuncay Kara Bilim ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, Bakanlığa bağlı 45 bilim sanat merkezinde Turkcell teknoloji sınıfları oluşturduklarını söyledi.

Erkan, Gaziantep'le beraber toplamda 33 ilde 45 "Zeka Gücü Sınıfı" açtıklarını, buradaki öğrencilerin katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda 266 farklı ödül kazandığını aktardı.

Kurumsal sosyal sorumluk alanında 4 konuya odaklandıklarını ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Biri, çocukların, gençlerin teknoloji kullanarak eğitimlerini geliştirmesi. Diğeri engelli kardeşlerimizin engellerini ortadan kaldırmak. Bu kapsamda, otizmliler için 'İçimdeki Hazine,' duyma engelliler için 'işaret dili' uygulaması, diğer engelli kardeşlerimiz için 'Merhaba Umut' projesini geliştirdik. Diğer odak noktamız kadınlar için 'Geleceği Yazan Kadınlar' projesini yaptık. Onlara kod yazmayı öğretiyoruz. Her yıl 1500 kadın bu projeye katılıyor. Mültecileri sisteme dahil etmek adına da birçok çalışma yapıyoruz. Bu konuda Birleşmiş Milletler'den ödül alma fırsatımız oldu. Zeka Gücü programı kapsamında da 33 ilde 45 Zeka Gücü Sınıfı ile geleceğin teknoloji üreten nesillerini yetiştirmeye devam edeceğiz."

Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde hayata geçirilen Zeka Gücü Projesi'yle Türkiye'nin özel öğrencilerini teknolojiyle tanıştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Erkan, çocukların yapay zeka, kodlama, uzay bilimleri, robotik, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik eğitim ve projelerle kendilerini geliştirdiklerine dikkati çekti.

Bugüne kadar bu sınıflarda 20 bin maker kit dağıttıklarını aktaran Erkan, "5 bini yüz yüze eğitimlerle olmak üzere toplam 50 bin öğrenciye eriştik. Proje sayesinde çocuklarımızın, Türkiye'yi her alanda daha iyi noktalara taşıyacağına inanıyorum. Program kapsamında görme engelliler için özel olarak hazırlanan robotik kodlama setleri, tüm Türkiye genelindeki engelsiz eğitim sınıflarında kullanılmaya başlanacak. Yıl sonuna kadar setlerle bine yakın öğrenci kodlama eğitimi alacak." diye konuştu.

Erkan, konuşması sırasında BiP'in görüntülü grup görüşme özelliğini kullanarak İstanbul, Ankara, Artvin, Kayseri ve Ordu'daki Zeka Gücü sınıflarına eş zamanlı olarak bağlandı.

Diğer konuşmacılar

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül de Turkcell'in eğitime yaptığı katkılara değindi.

Bu tür çalışmaların gelecek dönemde de artmasını dileyen Gül, "Yeni Farabiler, Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar yetiştirmek için cevherleri ortaya çıkarmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Türkiye ve dünyanın değiştiğini, BİLSEM gibi eğitim merkezlerinin çocukların yeteneklerini erkenden belirleyip, onları doğru yönlendirmek için çok önemli olduğunu vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de 15 yıl önce engelliler için eğitim ve istihdam konusunda büyük çalışmalar başlattıklarını anımsatarak, o günlerde de en büyük paydaşlarının Turkcell olduğunu belirtti.

Dünya değişirken başta akıllı şehirler olmak üzere pek çok konuda çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Şahin, "Tarih boyunca bilimi kim ürettiyse sözü de o söylüyor. Bugün de Silikon Vadilerini kim kurarsa güç ondadır. Yapacak çok işimiz var, aşkla çalışan yorulmaz." dedi.

Konuşmaların ardından heyet Zeka Gücü Sınıfı'nı gezerek, öğrencilerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Program için özel olarak hazırlanan Braille alfabesi ile etiketlenmiş robotik kodlama setleri de ilk grup engelsiz eğitim öğrencisine dağıtıldı.

Kaynak: AA