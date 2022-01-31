Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Gaziantep'te Narkotim'lerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu satıcıları büyük darbe aldı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te Narkotim'lerin son bir hafta içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu satıcıları büyük darbe aldı. Operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 147 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün bir haftalık operasyon bilançosunu açıkladı. Narkotimler yürüttükleri çalışmalar kapsamında elde ettikleri istihbari bilgiler üzerine çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Zehir tacirlerine bir hafta içerisinde ciddi darbe vuran Narkotimler, 147 kişiyi gözaltına aldı. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada 24 Ocak ile 30 Ocak tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 2 kilo 577 gram eroin, 914 gram bonzai, 504 uyuşturucu hap, 314 gram metamfetamin, 224 gram esrar, bir tabanca ve tüfek ele geçirildiği aktarıldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 147 şüpheliden 10'u tutuklandı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

Son dakika haberleri: Zehir tacirlerine darbe: 147 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Gaziantep, Darbe, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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