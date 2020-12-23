Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı
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Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı

23.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:50
Gaziantep'te zabıtaya bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Gaziantep'te seyyar satıcıların bıçaklı saldırısında 2 zabıta görevlisi yaralandı.

Gaziantep'te seyyar satıcıların bıçaklı saldırısında 2 zabıta görevlisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Abdulkadir Konukoğlu Bulvarı Çimento Kavşağı yakınlarında yol kenarında hayvan satmaya çalışan seyyar satıcıların bölgeden uzaklaşması için uyarıda bulundu.

Bir süre sonra seyyar satıcılar bıçakla zabıta görevlileri saldırdı.

Olayda yaralanan ve Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan 2 zabıta görevlisinin durumunun iyi olduğunu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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