Gaziantep'te, zabıt katiplerinden eylem

GAZİANTEP'te, Yargı Reformu Stratejisinde zabıt katiplerinin yükselebildiği yazı işleri müdürlüğü kadrosuna Hukuk Fakültesi mezunlarının alınacağının duyurulması üzerine zabıt katipleri karara tepki gösterdi.

Gaziantep Adliyesi önünde toplanan memurlar adına Büro Memur Sen Gaziantep Şube Başkanı Hanifi Borazan açıklama yaptı. Hanifi Borazan, zabıt katiplerine ilişkin kararı üzüntüyle karşıladıklarını söyledi. Yapılması düşünülen düzenleme ile adliyelerde mesleki tecrübeye sahip kişilerin emeklerinin göz ardı edileceğini belirten Borazan, Yargı Reformu paketi bir çok açıdan yenilik getirirken, kurum çalışanları için hiç bir yeniliğin olmaması, kurum çalışanlarının hakkı olan görevde yükselme sınavının ellerinden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama yapılması ile reform paketi için kara bir lekedir? dedi.

Kaynak: DHA