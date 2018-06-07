Gaziantep'te Yüzlerce Uyarıcı Hap Ele Geçirildi: 9 Gözaltı

Gaziantep'te kaçak malzemeler satan 10 iş yerine yapılan eş zamanlı baskında 3 bin 257 adet cinsel uyarıcı hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şahinbey ilçesi Karatarla Mahallesi'nde bulunan Söylemez Pasajı'nda bazı iş yerlerinde kaçak malzemeler satıldığı yönündeki ihbar üzerine 10 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şahsın gözaltına alındığı operasyonda 3 bin 257 adet gümrük kaçağı cinsel uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - GAZİANTEP