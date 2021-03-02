Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
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Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı

02.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:14
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, normalleşme süreciyle birlikte 74 okulda 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, normalleşme süreciyle birlikte 74 okulda 5 bin 349 öğrenci, yüz yüze eğitime başladı.

Risk haritasında orta riskli iller arasında yer alan Gaziantep'te yüz yüze eğitime başlandı. Uzun süre okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün öğretmen ve arkadaşlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Sabah saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, maske ve sosyal mesafe kuralına uyarak İstiklal Marşı okuyup sınıflarına geçti. Yeniden sıralarına oturan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya geldikleri için mutlu olduklarını ifade etti.


Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı
Gaziantep'te yüz yüze eğitim için ders zili çaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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