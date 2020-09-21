Gaziantep'te yüz yüze eğitim başladı MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitim kararının ardından yurt genelinde olduğu gibi Gaziantep 'te de ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, okullarda eğitime başladı.

Gaziantep'te ana sınıfı ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri, sabahın erken saatlerinden itibaren aileleriyle birlikte okulların önlerine geldi. Öğrenciler, içeri sosyal mesafe kuralına göre teker teker alındı. Okul girişinde ateşleri ölçülen öğrencilere maske de dağıtıldı. Bazı veliler, okula gitmemek için gözyaşı döken çocuklarını ikna etmeye çalıştı.

Çocuklarını temizlik ve maske konusunda bilgilendirdiklerini belirten velilerden Erdal Karataş, "Okulların kapalı olduğu bu süreçte temizliğe önem verdik. Bugün çocuğumuzun çantasına yedek maske, dezenfektan ve kolonya koyduk. Umarım kısa zamanda bu virüsten kurtuluruz. Çocuğumu düzenli olarak okula göndermek istiyorum. Böyle 1-2 gün olması bizi üzüyor ama önce sağlık diyoruz. Çocuğumuza neler yapması gerektiği ile ilgili bilgiler de verdik" diye konuştu.Heyecan içinde okula başlayan çocuğunu öğretmenlerine emanet ettiklerini söyleyen Tarık Demirelli de "Çocuklarımıza gerek bakanlığın gerekse de Bilim Kurulu'nun ilettiği bütün tavsiyeleri anlattık. Dışarı çıktığımızda çocuğumuz maskesini takıyor ve ellerini sık sık yıkıyor. Biz gerekli tüm önlemlerimizi aldık. Bugün de okula heyecan ve sabırsızlıkla başladı. Kızımı içeri bıraktım. Hijyen kuralları nedeniyle biz içeri giremedik. Okullarda da gerekli önlemler alınmış durumda, çocuklarımızı öğretmenlerine emanet ettik" dedi.- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI