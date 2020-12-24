Gaziantep'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ilaç ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ilaç ele geçirildi

24.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:04
Gaziantep'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te, bir tır içerisinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te, bir tır içerisinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Gümrük Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karkamış Gümrük Müdürlüğü Muhafaza ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere olan tırı durdurdu.

Tırda yapılan aramada, yağ tenekesinin içerisine gizlenmiş 3 bin 190 adet ağrı kesici ilaç ele geçirildi.

Olaya ilişkin tır şoförü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Burak Özçivit Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yurda kaçak yollarla sokulmak istenen ilaç ele geçirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:06:55. #1.15#
title