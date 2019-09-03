Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" kavgası

03.09.2019 12:18

Gaziantep'te "yüksek sesle müzik dinleme" tartışmasının ardından çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Ersin Ö, eşi Aynur ve iki çocuğuyla Şahinbey ilçesi Kozluca Mahallesi Kabasakal Parkı'nda otomobilinde yüksek sesle müzik dinlemeye başladı. Parka gelen A.Ç ile Ersin Ö. arasında "yüksek sesle müzik dinleme" yüzünden sözlü tartışma başladı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç tabancayla aileye ateş etti.

Ağır yaralanan Ersin Ö. ile eşi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ersin Ö. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ersin Ö'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Zanlı A.Ç ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ersin Ö'nün eşi Aynur Ö, gazetecilere yaptığı açıklamada, ev sıcak olduğu için ailece parka gittiklerini söyledi.

Otomobilde müzik dinlediklerini belirten Aynur Ö, "Daha sonra adam çıktı eşime küfür etti. Daha sonra eşim 'benle düzgün bir dille konuş' dedi. Daha sonra adam evine gidip tabancasını alıp bize ateş açtı. İlk beni ayağımdan vurdu. Eşimi de sırtından vurdu." dedi.

Kaynak: AA