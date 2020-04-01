Gaziantep'te yüksek ateş alarmı
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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa

Gaziantep'te yüksek ateş alarmı

Gaziantep'te yapılan denetimlerde bir araç içerisinde bulunan ve seyahat izin belgeleri olmayan 15 kişi, yüksek ateş tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

01.04.2020 17:50 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:50
Gaziantep'te yüksek ateş alarmı

Gaziantep'te yapılan denetimlerde bir araç içerisinde bulunan ve seyahat izin belgeleri olmayan 15 kişi, yüksek ateş tespit edilmesi üzerine karantina altına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından oto yolun Doğu gişelerinde yapılan uygulamada durdurulan bir araç içesinde 15 kişi bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrollerde 2 kişinin aşırı derecede yüksek oranda ateş tespit edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri çağrıldı. 112 ekipleri tarafından 2 kişi hastaneye götürülürken ateşlerinin yüksek olduğu belirlenen diğer 13 kişi de korona virüs tedbirleri kapsamında bir yurtta karantina altına alındı.

Ayrıca, 15 kişilik gruba seyahat izin belgeleri olmaması nedeniyle idari para cezası uygulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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