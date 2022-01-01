Gaziantep'te yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı - Haberler
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Gaziantep'te yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Gaziantep'te yorgun mermi 8 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te yılbaşı gecesi patlatılan havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuğu yorgun mermi isabet etti.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te yılbaşı gecesi patlatılan havai fişekleri izlemek için terasa çıkan 8 yaşındaki çocuğu yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan çocuk, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre 8 yaşındaki Ahmet Bilgin, dün gece saatlerinde havai fişek gösterisini izlemek için evlerinin teras katına çıktı. Havai fişekleri seyreden Ahmet'in kafasına nereden geldiği tespit edilemeyen kurşun isabet etti. Ağır yaralanan talihsiz çocuğa ilk müdahaleyi yakınları yaptı. Ailesi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Bilgin, yoğun bakıma alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - GAZİANTEP

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