Gaziantep'te yoldan çıkan araç kayalıklara uçtu: 3 yaralı

GAZİANTEP Gaziantep'te karşı istikametten gelen araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kayalıklara uçtu. Kayalara çarparak takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te İbni Sina Mahallesi Yeşilkent Mezarlığı'ndan Şehir Hastanesi istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 27 AAT 437 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen ve şeridine giren araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kayalıklara çarparak takla atan otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin yardımıyla otomobilde sıkışan yaralılar, içeriden çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri kaza yapan araçta inceleme yaptı.