Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi
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Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

Gaziantep'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

03.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:50
Gaziantep'te yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi

'te şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk güzergahlarında 1-2 ocak tarihlerinde 16 ekip ve 29 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirdi.

İki bin araç ve sürücüsünün denetlendiği uygulamada, 4 sürücüye taşıma sözleşmesi yapmamaktan, 2 sürücüye takograf kullanmamaktan, 2 sürücüye sürekli süre ihlalinden, 8 sürücüye kış lastiği kullanmamaktan, 19 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, 7 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 11 sürücüye fazla yolcu taşımaktan ve 38 sürücüye diğer ilgili maddelerden işlem yapıldı.

Toplamda 91 araç plakası ve sürücüye ceza kesilirken, 15 araç da trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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