Gaziantep'te "Yolcu" programı başladı
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Gaziantep'te "Yolcu" programı başladı

21.12.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:09
Gaziantep'te

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yolcu" programı yayın hayatına başladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Yolcu" programı yayın hayatına başladı.

Toplumun, medeniyet tarihi, edebiyat ve sanatla olan bağlarını güçlü tutmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığınca hayata geçirilen "Yolcu" programı ilk bölümüyle büyükşehrin yayın organı GBB TV ve kurumsal sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan'ın hazırlayıp sunduğu programda kameraların suni kayıtları bir yana hali hazırda Allah katında düşüncelerin bile kayıt altında olduğuna dikkat çekildi, dünya yaşamının bir yol olarak görülmesi gerektiği ve insanların da bu yolda yolculuk yapan bir yolcudan ibaret olduğuna değinildi.

Programın devamında insanoğlunun yaşam görüşünün saf ve duru bir yapıda olması gerektiğinin altı çizilerek besmele ve hamd etmenin asıl anlamı, Salat ve Selam'ın önemi üzerinde duruldu. Ayrıca hayatın her alanında insana rehber olan Hz. Peygamber'in (S.A.V) örnek kişiliği anlatıldı.

Öte yandan programın son bölümünde Ceylan, izleyicilerin sorularını cevaplayarak Kuran-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerin ışığında yaşamanın ve Allah rızasını kazanmanın hayatın asıl amacı olduğunu belirtti.

'Yolcu' programı GBB TV'de ve Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında periyodik olarak yayınlanmaya devam edecek. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 'Yolcu' programı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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