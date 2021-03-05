Gaziantep'te yolcu otobüsünde uyuşturucu ele geçirildi
05.03.2021 21:23 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:26
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 1 kilogram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Siirt'ten İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeği "Çevik"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekiplerin yaptığı aramada valizde 1 kilogram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan E.K'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak