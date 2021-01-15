Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

15.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:48
Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi

Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.

Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Mardin'den İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu.

Narkotik köpeği "Tamir"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekipler yaptığı aramada valizde 4 kilo 562 kilogram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan D.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Kanye West Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Erol Bulut Tolga Ciğerci Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Twitter Fenerbahçe Gelecek Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 20:49:44. #1.15#
title