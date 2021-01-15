Gaziantep'te yolcu otobüsünde esrar ele geçirildi
15.01.2021 20:45 | Son Güncelleme: 15.01.2021 20:48
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
Gaziantep'te yolcu otobüsündeki valizde 4 kilo 562 kilogram gram esrar bulundu, yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu Doğu gişeleri yakınlarında oluşturdukları uygulama noktasında Mardin'den İzmir'e giden yolcu otobüsü durduruldu.
Narkotik köpeği "Tamir"in otobüsün bagaj kısmında bir valize tepki vermesi üzerine ekipler yaptığı aramada valizde 4 kilo 562 kilogram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan D.G'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak