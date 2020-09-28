Gaziantep'te yolcu otobüsünde 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi
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Gaziantep'te yolcu otobüsünde 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

28.09.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.09.2020 14:44
Gaziantep'te yolcu otobüsünde 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Gaziantep'te uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otoyolu doğu gişelerinde bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği "Gece"nin katılımıyla yapılan aramada bir yolcuya ait çantada 19 kilo 400 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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