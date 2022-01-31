GAZİANTEP - Yolcu otobüsü şarampole devrildi (1)
AA, Adsız Günebakan - Güncel
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Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Gaziantep'te yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Narlı gişeleri yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü şarampole devrildi.
Yaralılar, ambulanslarla Gaziantep, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.