Gaziantep'te Yolcu Minibüsünün Çarptığı 2 Çocuk Yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı



Alınan bilgiye göre, Hatay Bulvarı'ndan Hassa istikametine hareket halindeki Ayhan T. yönetimindeki 27 AUA 60 plakalı boş yolcu minibüsü, bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Dua Reşid (6) ve ablası Rima Reşid'e (10) çarptı.

Yaralanan 2 kardeş olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen Dua Reşid, Gaziantep'e sevk edildi.

Minibüs sürücüsü, gözaltına alındı.

Kaynak: AA