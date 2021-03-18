Gaziantep'te yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

18.03.2021 22:03 | Son Güncelleme: 18.03.2021 22:07
Gaziantep'te yolcu minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi'nde K.K (43) idaresindeki 27 S 6853 plakalı minibüsle karşı yönden gelen H.B. (26) yönetimindeki 27 SG 167 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan K.H (37) ile M.E.K (35) yaralandı.

Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan y??????aralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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