Gaziantep'te Yol Yapım Çalışmaları

Şehitkamil Belediyesinin yeni mahallelerinde yol açma çalışmaları başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalışmalar kapsamında 581 kilometre arazi yolu açılırken, 66 mahallenin de birbirine bağlantısı sağlandı.



Atalar Mahalle Muhtarı Ali Bayramoğlu, vatandaşların bahçelerine gitmek için arazi yoluna ihtiyaç duyduğuna dikkat çekerek, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti belirtti.



Mahallelerinde yaklaşık 20 kilometre arazi yolu açıldığını anımsatan Bayramoğlu, şunları kaydetti:



"Belediyemiz dağ, taş, tepe, yamaç demeden arazi yollarını açtı. Vatandaşlarımız bahçelerine rahatlıkla araçlarıyla gidebiliyor. Bununla birlikte mahallemiz ile diğer mahalle arasındaki yollar açılarak birbirine bağlantısı sağlandı. Yapılan hizmetlerden dolayı çok memnunuz. Belediye başkanımıza ve ekibine şahsım ve mahallem adına yürekten teşekkür ediyorum. Bu tür hizmetlerin devamını diliyorum."